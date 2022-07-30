Dualarla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden emekli öğretmen Işık Yurdakul İkidereli Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Ahmet İkidereli’nin annesi Işık Yurdakul İkidereli Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

1949 doğumlu İkidereli sevenlerine 73 yaşında veda etti. İsmail Safa Camiindeki cenaze namazına İkidereli’nin ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı siyasiler ve sevenleri katıldı.

DİMED mesaj yayınladı

Öte yandan Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, hayatını kaybeden Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği’nde birçok görev yapan, Yönetim Kurulu eski üyemiz, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin kıymetli eşi, Işık İkidereli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine Derneğimiz adına başsağlığı diliyorum."