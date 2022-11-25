LTB’de siyasete yer yok!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir programda seçilmesi halinde nasıl bir vizyon ile belediyeyi yöneteceklerini anlattı.

Açıklamaya göre kimseyi ötekileştirmeden, çalışanların huzur içinde olduğu bir yapı inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu belediyelerin siyasi ideolojiden arınması gerektiğini söyleyerek “Belediyede ve hizmette kimseye ayrıcalık tanımayacağım” dedi.

Lefkoşa’nın sorunlarını temelde trafik, sosyal projeler, çevresel projeler olmak üzere üç ana bacağa ayıran Gardiyanoğlu, trafiğin en sıkışık olduğu YDÜ Bulvarı, Göçmenköy – Sanayi Işıkları, Taşkınköy Sanayi Işıkları, Kaymaklı Kavşağı, Hamitköy Kavşağı ve Başbakanlık ışıkları olmak üzere 6 kavşakta ivedi düzenleme projelerini hayata geçireceklerini dile getirdi. Dereboyu trafik sorunu da ortadan kaldıracaklarını belirten Gardiyanoğlu, projelerin mali kaynaklarının hazır olduğunu da ekledi.

Hamitköy kaderine terk edildi…

Seçilmesi halinde Hamitköy’ü Lefkoşa’nın yıldızı haline getireceğini aktaran Gardiyanoğlu, Hamitköy genelinin Türk malı olması sebebiyle AB’nin kanalizasyon için yapacağı desteği kestiğini ve şu anki Hamitköy’ün kaderine terk edildiğini savundu. Gardiyanoğlu, “Evlerin önünden kanalizasyon suyu akıyor. Belediye alınana büyük araçların hepsi 15 sene önce alındı. Ve hala onlarla çalışma yapılmaktadır. Bu yüzden araç arıza bakım gideri çok yüksek seviyelerdedir. Yapılan masraf yenisinden daha maliyetli” diyerek araçların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

“Çöpe öyle aşıldı ki…”

Hamitköy, Marmara, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Surlariçi, Metehan ve diğer bölgelerde toplam 52 yeşil alanın moloz ve çöp yığını altında kaldığını söyleyen Gardiyanoğlu, “Artık çöpe öyle alışıldı ki mahalleli burasının yeşil alan olduğunu bilemiyor. Mahalle çocuklarının oynayacağı, zaman geçireceği bir yer bile yok. Çocuklarımız sosyalleşemiyor. Lefkoşa'da hafta sonunda ailecek bir yere gidebilecek doğa alanı yok” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı alanına 400 bin metre kare içerisinde yeşil ve sosyal alanlar, spor tesisleri yapılacağını dile getiren Gardiyanoğlu, “İdeolojiden arınmalıyız. Belediye siyasi ideolojiyi kaldırmaz. Artık bu ideolojilerden kurtulalım. Lefkoşa'yı renklendirelim” mesajını verdi.

Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

Öte yandan Gardiyanoğlu, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na ziyarette, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve partililer eşlik etti.

Sönmezlier Ocağı üyelerine projelerini aktaran Gardiyanoğlu, kaderine terk edilmiş bir vaziyette bulunan Lefkoşa’nın merkez mahallerinin karanlık sokaklarının aydınlığa kavuşacağını, bozuk yolların ve alt yapı eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.