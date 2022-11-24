Dört market dolandırıldı

Bostancı’daki iki marketten alışveriş yapıp, sahte Euro ile ödeme yapan 16 ve 18 yaşlarındaki Kıbrıslı Rum iki gencin toplam dört markette sahte Euro piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. İlk etapta Bostancı’daki iki markete sahte para verdikleri gerekçesiyle tutuklanan I.A.(E-18) ve N.A.’nın (E-16) iki ayrı yere daha sahte Euro verdiği tespit edildi. İki zanlının tutukluluğu sürerken polis olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada I.A.ve N.A.’nın yapılan sorgulamalarında tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduğunu bildikleri 50’lik Euro banknotlardan 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri belirtildi.