Scholz umut verdi

Almanya’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda, Avrupa Birliği’nin inisiyatif üstlenmesine ilişkin önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberi “Yeni İnisiyatif Konusunda Almanya Olumlu” başlığıyla aktardı.

Berlin’in, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda Avrupa Birliği’nin inisiyatif üstlenmesi önerisi karşısında olumlu düşündüğünü yazan gazete, Scholz’un umut verdiğine dikkat çekti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunun yanı sıra enerji ve mülteci konularının da ele alındığını yazan gazete, enerji konusunda agrovoltaik, hidrojen, elektromobilite gibi çeşitli konularda iş birliğinin geliştirilmesinden de söz edildiğini belirtti.

Gazete mülteci konusunda ise Lefkoşa’nın ortaya koyduğu sorunun büyüklüğüne ilişkin noktaların yanı sıra ve Avrupa’nın bu konunun göğüslenmesi için kolektif şekilde çalışması gerekliliğine, Almanya’nın anlayış gösterdiğini yazdı.

Sadece BM ile olmaz

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundan söz ederek, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için sadece Birleşmiş Milletler’i değil AB’yi de harekete geçirdiklerini ifade etti.

Almanya’daki temaslarına da değinen Anastasiadis, BM kararları, Avrupa müktesebatı temelinde barışçıl diyalog içerisinde Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm bulunması gerekliliği konusunda anlayış bulduklarını söyledi.

Scholz ise çıkmazdaki müzakere sürecinin yeni bir ivme kazanmasını istediğini belirtti ve Almanya’nın BM aracılığıyla olan müzakere sürecini desteklemeye niyetli olduğunu ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelen Anastasiadis, Steinmeier’e; Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’in Avrupa için alternatif enerji kaynağı olabileceğini iletti.

Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci konusunun da ele alındığını görüşmede, Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde hazır olduğunu ayrıca Türkiye’nin “yasa dışı” faaliyetlerinden uzaklaşması gerektiğini de güdeme getirdi.

Gazete Anastasiadis’in Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Steinmeier ile baş başa görüştüğünü, bunun ardından ise heyetler arasındaki görüşmeye geçildiğini yazdı.