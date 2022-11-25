En kutsal meslek 

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi ülke genelinde kutlamalar yapıldı.

Atatürk Anıtındaki törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ve sendika yetkilileri katıldı.

Törende önce Bakan Çavuşoğlu ardından Sendika Başkanı Elmalı anıta çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.



Töre: Sorunları bakana aktaracağım

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğretmenlerden cumhuriyete, Atatürk’e ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı öğrenciler yetiştirmesini istedi.

Verilen bilgiye göre Töre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret ederek, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının bağımsız bir devlet çatısı altında yaşadığını belirterek, “KKTC hepimizin milli devleti” diye konuştu.

Okulun sorunları hakkında bilgi aldığına da değinen Töre, bu sıkıntıların çözümü konusunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşeceğini kaydetti.

Töre, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, hayatta olmayan öğretmenleri de saygıyla andı.

Anı Ormanı’na öğretmenler için fidan dikildi

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Verilen bilgiye göre, öğretmenlere hediye dağıtılıp, İskele Belediyesi Anı Ormanı’nda öğretmenler onuruna fidan dikildi.

Tüm öğretmenleri temsilen okul müdürlerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

Öğretmenler Günü kütüphanelerde kutladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı.

Kültür Dairesi, Haziran-Eylül ayları boyunca iki haftada bir perşembe günleri, tüm kütüphanelerde düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğini, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yeniden başlattı.

Verilen bilgiye göre, “Öğretmene vefa” başlığıyla, emekli öğretmenleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelere 26 Ocak 2023 tarihine kadar konuk edecek Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında Lefkoşa’da, Milli Kütüphane’nin ilk konuğu Emekli Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülçin Erkmen oldu.

Diğer kütüphanelerdeki etkinlikler

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde; Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Nilgün Çolakoğlu, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Havva Süleymanlar, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İngilizce Öğretmeni Nagehan Orun, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Ulus Burçaklı, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Süleyman Kurtel, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Mustafa Zeki ve Girne Halk Kütüphanesi’nde de Emekli İlkokul Öğretmeni Nagehan Diner konuk oldu.

Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 1 Aralık Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk etmeye devam edecek.

