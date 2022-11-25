Kıbrıslı Türkler yalnız değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin İzmir ilinde, Umman Sultanlığı’nın başkenti Muskat’ta, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, KKTC İzmir Başkonsolosluğunca, Konak Subay Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsızlığında emeği geçenleri andı.

Türk milletinin tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda var olma mücadelesi verdiğini ve pek çoğunda azim, kararlılık, mücadele gücü ve inancıyla başarıya ulaştığını aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Kıbrıs adasında soylu bir varoluş mücadelesi vererek eşsiz fedakarlıklarla kurulan KKTC, Kıbrıs Türklerinin yıllar süren baskı ve zulme boyun eğmeyip, kendi kaderlerini tayin etmeleriyle bugünlere ulaştı. Onurlu bir duruş sergileyerek kendi vatanlarında özgürce yaşama taleplerini yok sayanlara karşı haklı bir mücadele sürdüren Kıbrıs Türkleri, büyük bedeller ödeyerek anavatanımızın da büyük destekleriyle ülkelerini kurdular."

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da KKTC'nin, zulüm ve haksızlıklara karşı büyük bir fedakarlık gösteren Kıbrıs Türk halkının onurlu, var oluş mücadelesi, bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucu kurulduğunu belirtti.

Resepsiyona kent protokolü ile Kıbrıs gazileri ve davetliler katıldı.

Umman’da görkemli kutlama

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü Umman Sultanlığı’nın başkenti Muskat’ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Açıklamaya göre, KKTC Muskat Temsilciliği Misyon Şefi Mustafa Tunç tarafından düzenlenen resepsiyona, Türkiye Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer'in yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyon mensupları, üst düzey yetkililer, KKTC’de yüksek öğrenim gören Ummanlı öğrenciler ve Ummanlı iş adamlarından oluşan seçkin davetliler katıldı.

Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi

Budapeşte Temsilciliği, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

KKTC Budapeşte Temsilciliği Misyon Şefi Özgür Ezel’in davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve komisyon üyesi milletvekilleri, T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve büyükelçiliğin diğer mensupları, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Temsilciliği görevlileri, TDT üyesi ülkelerin diplomatları, Türkoloji alanından Macar akademisyenler, Macaristan’da faaliyet gösteren Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, KKTC ile iş yapan Macar emlak ve turizm firmalarının temsilcileri, KKTC’ye yatırım yapmaya ilgi duyan Macar iş insanları, Macaristan’da eğitim gören KKTC vatandaşları ile Macaristan ve Türkiye basınından gazetecilerden oluşan çok sayıda konuk katıldı.