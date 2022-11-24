Zengin olacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Tekant bölgesinde, bir evin penceresini açık gören Suudi Arabistan uyruklu Abdul Rahman, içeri girerek, bir kilo Suudi Arabistan takısı, kolye ve hoparlör çalarak kaçtı. Polis Abdul Rahman’ı kısa sürede yakaladı ve mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 22 Kasım 2022 tarihinde, Tekant bölgesinde, S.A.M.H isimli Suudi Arabistan uyruklu müştekinin evine açık olan pencereden girdiğini söyledi. Löğmen Yücetürk, zanlının yatak odasında valiz içerisinde bulunan bir kilo Suudi Arabistan yöresel takısını, salon kısmında ise bir adet hoparlör ile bir adet kolye sirkat ettiğini açıkladı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlının yasal statüsünün inceleneceğini ifade etti. Polis memuru Löğmen Yücetürk, soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.