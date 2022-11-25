Sterlin 22.5 TL

Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda adım atarak politika faizini 1,5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Döviz kurlarında yükselme olurken, sterlin 22,5 liradan işlem gördü.

Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez'in açıklamasında faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.

Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.

Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası ylıın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

Ekonomistler ne bekliyordu?

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan indirim bekliyordu. AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler 1,5 puanlık indirim öngörmüştü.

"Faiz indirim döngüsü sonlandırıldı"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

"Tüm araçlar liralaşma stratejisi için kullanılacak"

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçların liralaşma stratejisi çerçevesinde kullanılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi. Kurul, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını, azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini kaydetti.

