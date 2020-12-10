Federasyonda ısrar edilmesin

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar sağlanması için KKTC’nin tanınmasının tek seçenek olduğunu ifade etti.

Yenikent Gönyeli’de Mirage Niyazi Restoran’da İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Işık, Birleşmiş Milletleri, Kıbrıslı Türklerin insan haklarına saygılı olmaya çağırdı.

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilişinin üzerine 72 yıl geçtiğini kaydeden Işık, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Türkü’nü insan haklarından yoksun ve korumasız bıraktığı eleştirisinde bulundu.

“Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı geri çevrilemez, devredilemez ve kesinlikle vazgeçilemez insan haklarının tamamını kapsamaktadır” diyen Işık, bağımsızlıktan vazgeçilmesinin en basit deyimle insanlık haysiyeti ve namusundan vazgeçmek olduğunu anlattı.

Federasyonda ısrar edilmesi insanlık onuruna aykırı

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen görüşmelerin tümünde Rumların sergilediği uzlaşmaz tavrın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edildiğini iddia eden Işık, buna rağmen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin federasyonda ısrar etmesinin insanlık onuruna aykırı olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı seçerek federasyon temelinde çözümü reddettiğini ve bağımsızlıktan yana irade sergilediğini savunan Işık, Birleşmiş Milletlere KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.