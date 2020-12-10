Talimat Alpay’dan geldi

Suna ERDEN

Uyuşturucu suçundan yargılanan ve duruşmalar için belirli günlerde Lefkoşa’da mahkemeye getirilen bir tutukluya bonzai ve hap temin etmeye çalışırken yakalanan Fuat Demirtaş ile suç ortağı Tuğba Tiken’in ardından Gözde Akanel ile Uğur Özbayır da gözaltına alındı.

Daha önce tutuklanan Tiken ile Demirtaş’ın cezaevindeki şahısla telefon konuşmalarını inceleyen polis, Gözde Akanel ile Uğur Özbayır’ın suçla bağlarının olduğunu tespit etti.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Gözde Akanel’in cezaevinde bulunan Alpay Akanel’in yönlendirmesiyle, Uğur Özbayır ile irtibat kurup, uyuşturucuyu Fuat Demirtaş’a verilmesini sağladığı açıklandı.

Cezaevinden yönetti

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 3 Aralık 2020 tarihinde Narkotik Şube’ye gelen ihbarda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu hücreye uyuşturucu atılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bekleyişe geçtiklerini Fuat Demirtaş’ın 12 gram sentetik cannabionid (bonzai), 16 hap ve bir miktar uyuşturucu toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Fuat Demirtaş’ın suçüstü yakalandığını kaydeden polis, olay günü Tuğba Tiken’le birlikte Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldiklerini tespit ettiklerini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki bir şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın Tuğba Tiken’in cep telefonu aracılığı ile görüştüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını açıkladı.

Polis, ses kayıtlarının bir kısmının incelendiğini, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantıları tespit edilen Gözde Akanel ile Uğur Özbayır’ın tutuklandığını belirtti. Polis, Gözde Akanel’in cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Alpay Akanel’in yönlendirmesiyle Uğur Özbayır ile irtibat kurup, uyuşturucuyu Fuat Demirtaş’a verilmesini sağladığının tespit ettiklerini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının ve telefondaki ses kayıtlarının inceleneceğini belirtip, 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.