Üçüncüsü aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaitsidis dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, aranan bir kişi daha olduğunu açıkladı.

Polis, 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaitsidis’in yakalandığını söyledi. Polis, zanlıların operasyon esnasında kaçtıkları ancak makul güç̧ kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 60 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlıların gönüllü̈ ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca kanıtlar üzerinde parmak izi araştırması yapılacağını da belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, iki gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.