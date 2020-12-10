Kuzeyde 20, güneyde 363 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 316 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Güneyde 24 saatte 363 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 363 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki toplam ölüm sayısı 90 olurken vaka sayısı 13 bin 649 oldu.

Bu arada Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Covid -19 ile ilgili mücadelede her türlü protokolü uyguladıklarını ve otoritelerle de işbirliği içerisinde çalıştıklarını açıkladı.

Kıbrıs’ta ilk vaka görülür görülmez tüm protokollerin uygulandığı ve virüsün adaya yayılmasını engellemek için üzerlerine düşen görevi yerine getirdikleri ifade edilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sivil BM çalışanı personelin yarısı evinden çalışıyor. Yurt dışından gelen askeri personel, 14 gün karantina sürecinin ardından sisteme dahil ediliyor. Temas takip, karantina ve korunma gibi tüm protokoller uygulanıyor.

Tüm sıkı tedbirlere rağmen Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde 2 sivil personel, 4 polis ve 18 askeri personel olmak üzere 24 pozitif vaka var.

Mart 2020’den bu yana toplam 33 çalışanda Covid-19 görüldü ve 9 personel tedavi olarak taburcu edildi. Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz”.

Türkiye'de 31 bin 712 vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.