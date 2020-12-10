Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini bugün devredecek olan UBP milletvekili Hasan Taçoy, yeni kabinenin eleştiriye açık olduğunu söyledi.

Tv2020’de Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Taçoy “Kurultay ataması gibi bir hava var” diyerek, erken genel seçimlerin Ekim 2021’den önce de yapılabileceğini iddia etti.

Taçoy “bakanlık süresince ne gibi önemli işler yaptınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kıb-Tek’in borcu vardı ancak artık borcu olmayan bir kurum haline geldi ve bakanlığım süresince elektrik ücretlerine herhangi bir zam da yapmadık. Bu başarıyı, kurumda çeşitli kısıtlamalara giderek sağladım ve şu an da sıfır borçla teslim ediyorum.”

Bana göre şu anda bakanlığın en önemli işi 2 jeneratörün buraya getirilmesi olacaktır. Ekonomi anlamında ülkemiz sadece eğitime ve turizme bağlı kalmayabilir. Aslında yapılması gereken projeler dahilinde Ülkemiz Ekonomi ve Enerji anlamında ciddi katkılar elde edilebilir biz bu projeleri yaptık şu an herkesin önünde olacak.”