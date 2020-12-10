Davada sona gelindi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde, Çanakkale Göleti civarında dövülerek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında sona gelindi. Sanıklar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı davada savunma son sözlerini söyledi. Zekeriya Kurucu’nun avukatı Mustafa Kocatürk, Simge Dağdur’un avukatı İbrahim Demirtaş ve Ozan Körkurt’un avukatı Özkul Özdevim, Ağır Ceza Mahkeme Heyetine hitaplarını gerçekleştirdi.

Savunma beraat istedi

Sanık avukatları, İddia Makamının, davasını makul şüpheden ari olarak ıspatlayamadığını ileri sürdü. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti ve mahkemeden beraat talep etti. Sanıklardan Onur Körkurt’un avukatı Ahmet Katar ile Nidai Şanlı’nın avukatı Ulaş Sabancı’nın hitaplarını bu hafta tamamlamasının ardından, sıra Savcı Mustafa İldeniz’e gelecek. İldeniz de 14 Aralık tarihinde hitabını gerçekleştirecek. Hitapların gerçekleştirilmesinin ardından davanın karar için ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Simge Dağdur, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt, Dede’yi zorla Çanakkale göletine götürmüş, orada döverek öldürmüştü. Cinayetin ardından Nidai Şanlı, Onur Körkurt ve Simge Dağdur, güneye kaçmıştı. Polis, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’u yakalamış, güneye kaçan zanlılar da daha sonra geri gelerek teslim olmuştu. Cinayetin Dede’den bin TL alacağı olan Nidai Şanlı’nın teşvik ve tahriki ile işlendiği ortaya çıkmıştı.