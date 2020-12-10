Saner’den ‘sürpriz’ liste

Ersan Saner başkanlığında kurulan 42’inci hükümette UBP’li 4 bakanın yeri değişti. Kamuoyunda ‘şok etkisi’ yaratan değişiklik çerçevesinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Eğitim Bakanlığı’na; Tarım Bakanı Dursun Oğuz Maliye’ye; Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Tarıma, Turizm Bakanı Kutlu Evren İçişleri’ne atandı.

Tatar hükümetinde Enerji Bakanı olan Hasan Taçoy ile Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu kabine dışı kalırken; Dışişleri Bakanlığı’na parlamento dışından Tahsin Ertuğruloğlu getirildi. Kabinede koltuğu değişmeyen tek isim Sağlık Bakanı Ali Pilli oldu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabineyi onayladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı. Hükümeti kurma görevini ikinci kez pazartesi günü alan UBP Başkan Vekili Saner, diğer iki partiyle yürüttükleri çalışmanın ardından oluşan kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu. Cumhurbaşkanlığında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Saner, basına kabineyi açıkladı. Kabinede sadece Dışişleri Bakanlığı’na teknokrat atama yapıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, kabinedeki yerini koruyan tek bakan olurken, bazı bakanların da yerleri değiştirildi. Hükümeti kurma yetkisinin kendilerine verilmesinin ardından üç parti olarak bir koalisyon protokolünü imzalayıp hükümeti kurduklarını ve kabinesini de Cumhurbaşkanına sunduğunu dile getiren Saner, kabinenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Çeşitli dönemlerde bakanlık görevinde bulunan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 1966 doğumlu Saner, koalisyon hükümetinin en genç üyeleri arasında yer alıyor. Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da Saner ile aynı yaşta olduğu kabinenin en yaşlı üyesi ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu.

Eski kabinelerin aksine hiç kadın bakanın yer almadığı Bakanlar Kurulu’nun çoğunluğu daha önceki hükümetlerde görev yapmış milletvekillerinden oluşuyor.

Pilli’nin yeri değişmedi

Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na getirilen YDP’nin Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile son genel seçimlerde ilk kez Meclis’e giren ve yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Girne Milletvekili Koral Çağman, ilk kez bakanlık görevi üstlendi.

UBP-HP hükümetinin UBP kanadında yer alan bazı bakanların farklı bakanlıklarda göreve devam ettiği yeni kabinede yerini bir tek Sağlık Bakanı Ali Pilli korudu. Güzelyurt Milletvekili Pilli, UBP-HP hükümetinde de Sağlık Bakanı’ydı.

UBP-HP koalisyonunun Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyonunda görev almayan isimler oldu.

Önceki hükümette Turizm ve Çevre Bakanı olan Girne Milletvekili Kutlu Evren İçişleri Bakanlığı’na; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na; Maliye Bakanı olan Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olan İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi.

Hükümetin üçüncü ortağı DP’nin Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu ise geçmişte

2 dönem görev yaptığı Turizm ve Çevre Bakanlığı koltuğuna yeni hükümette yeniden oturdu.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, bir önceki hükümette bir süre Turizm ve Çevre Bakanlığı yapan Girne Milletvekili Ünal Üstel oturdu.

Dışişleri Bakanlığı’na ise, yeni kabinede dışarıdan atanan tek isim Tahsin Ertuğruloğlu getirildi. UBP’den pek çok kez milletvekili seçilen Ertuğruloğlu, iki dönem Dışişleri Bakanlığı, bir dönem de Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

İşte yeni hükümet;

Başbakan Ersan Saner

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel

Sağlık Bakanı Ali Pilli

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman