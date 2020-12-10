39 parça eski eser ele geçirildi

İskele’de 39 parça eski eser ele geçirildi

39 parça eski eser ele geçirildi

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 39 parça eski eser ele geçirildi.  Z.D. isimli erkek şahsın tutuklandığı, soruşturma başladığı belirtildi.  Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda Z.D.’nin tasarrufunda eski eser olduğuna inanılan toplam 39 parçadan oluşan testi, çömlek bulunarak emare olarak zapt edildi. Zanlı tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 12:08
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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