Güneye gitmeye çalışanlara yardım ediyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir bölgesinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek için toplandıkları esnada yakalanan Pakistan, Gine, Kongo, Nijerya uyruklu 13 zanlıya yardım eden kişi tespit edildi. Akıncılar Köy Muhtarı Mustafa Eğmez’in önceki gün polise teslim olduğu belirtildi.

Böylelikle zanlı sayısı 14’e yükselirken, tümü dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Pakistanlı 3 kişinin kiralık araçta, Gine, Kongo, Nijerya uyruklu 10 zanlının ise konteynırda tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, bavullarıyla birlikte sınırı geçmek için beklerken yakalanan zanlıların 2 gün süre daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Devriye gezen ekipler fark etti

Polis, 7 Aralık 2020 tarihinde Balıkesir köyünde devriye gezen ekiplerin bir alışveriş merkezinin yol girişinde ZPN 379 plakalı kiralık araçtan şüphelendiklerini söyledi. Polis, aracın yanına giden ekiplerin Pakistan uyruklu Nouman Sabır, Asghar Ali ve Raja Muhammad Adnan Sharif’i tespit ettiğini açıkladı. Polis, kiralık aracın biraz ilerisinde bulunan konteynerde arama yapıldığını, Pakistan uyruklu Dilawar Hussain, Abu Sufyan, Gine uyruklu Bangaly Malagbe Conde, Fode Mouke Camara, Kamerun uyruklu Joseph Junior Youth Youth, Marthe Nathalie NGO Bakai, Philomene Ogandoa, Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo, Kongo uyruklu Hermence Mayundu Lukeba ve Nijerya uyruklu Chukwudi Solomon Odoh’yu bavullarıyla beklerken tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlıların yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek için söz konusu bölgede bulunduklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Nouman Sabır, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Eğmez teslim oldu

Yabancı uyruklu 13 şahsı güneye götüreceği tespit edilen zanlı Mustafa Eğmez’in önceki akşam teslim olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, 14 zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 12:07