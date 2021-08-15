Felaket önlendi

Ömer KADİROĞLU

Girne Boğaz’da dün sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıkan yangın bölge halkına korku ve panik yaşattı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yangın, G.D. isimli vatandaşın arazisinde Orman Dairesi personeli M.V.’nin kesim yaptığı ağacın elektrik tellerine değmesi sonucu etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen kesim nedeniyle hem mal sahibi hem de Orman Dairesi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yangın şiddetli rüzgârın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Boğaz bölgesinde anayol yakınlarında başlayan yangın batı istikametine doğru hızlı bir şekilde ilerlerken Orman Dairesi, Sivil Savunma, Askeri birlikler, belediyeler, İtfaiye ekipleri ve bölgede bulunan su tankerlerinin söndürme çalışmalarına çiftçiler ve kovalarla su taşıyan vatandaşlar da felaketin önlenmesine destek oldu.

Yangınla ilgili polisten gelen bilgide, yangının saat 10.30 sıralarında başladığı kaydedildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının rüzgârın etkisiyle bölgedeki evlere ulaştığı ancak evlere sıçramasının engellendiği bildirildi.

30 dönüm küle döndü

Yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre; yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan; çam, servi, zeytin ağaçları, makilik alan, kuru otların yanı sıra bir ağıla ait yığın halde bulunan balyalar yandı.

Kesilen ağaç tellere değdi ve…

Öte yandan Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yangın, G.D. isimli vatandaşın arazisinde Orman Dairesi personeli M.V.’nin kesim yaptığı ağacın elektrik tellerine değmesi sonucu etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen kesim nedeniyle hem mal sahibi hem de Orman Dairesi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.