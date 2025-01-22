Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam aksiyon filmi sahnelerini aratmayacak bir operasyon gerçekleşti. Aldığı ihbarı değerlendiren Gazimağusa Narkotik Şube bir eve baskın yaptı. Baskını fark eden Nijerya uyruklu George Gbormoi ile Jean Claude Djedje, 3.katta bulunan dairelerinden aşağı atlayarak kurtulmak istedi.

Zanlılar yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Choice Ufoma Onahiwe isimli kadın zanlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 20 Ocak’ta, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 18.45’te ikametgahlarına baskın yaptıklarını söyledi. İkametgahın kapısını açmalarına müteakip, mahkeme huzurunda bulunmayan zanlılar George Gbormoi ile Jean Claude Djedje’nin, salonun sürme kapı camını kırarak 3.kattan atladığını açıkladı.

40 gram uyuşturucu bulundu

George Gbormoi ile Jean Claude Djedje’nin olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve tedavilerinin sürdüğünü bildiren polis, zanlı Choice Ufoma Onahiwe’nin huzurunda yapılan arama sonucunda, ikametgah içerisinde, 32 gram kokain ve 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

