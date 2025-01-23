Teknik bilgi  verecekler

ABD Hava Kuvvetlerinden bir heyetin, yeni altyapı projeleriyle ilgili teknik bilgi ve tavsiyelerde bulunmak üzere bu hafta Baf’ “Andreas Papandreu” hava üssüne gideceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre; Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecileri bilgilendirme toplantısında ABD Hava Kuvvetleri’nin, ana üssü Almanya’da bulunan 435’inci Acil Durum Destek Filosu’ndan bir heyetin yeni altyapı projeleriyle ilgili teknik bilgi ve tavsiyelerde bulunmak üzere bu hafta Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssüne gideceğini açıkladı.

Baf’taki üste, ABD ve diğer ortaklarıyla birlikte çalışabilirliği güçlendirecek yeni altyapı projeleri uygulanacağını kaydeden Letimbiotis Amerikan heyetinin yapacağı değerlendirmenin, havalimanının işleyişi, levazım/ordonat, iletişim vb. alanları kapsayacağını söyledi.

Letimbiotis “Altyapıların yükseltilmesi, çağdaş imkanlar edinme ve insan dinamiğinin eğitimine yatırım, etkin ve esnek bir savunma zırhı oluşturma ulusal stratejimizin ana bacaklarıdır" ifadesini kullandı.

“ABD’deki hükümet değişikliğine rağmen şu ana kadar sahadaki iş birliklerinin devam ettiğini” vurgulayan gazete, Rum Yönetimi'nin, Marco Rubio’nun yeni ABD Dışişleri Bakanlığı görevi alması vesilesiyle gönderdiği mesajda “iş birliğine devam” mesajı verdiğini yazdı.

Rum Yönetimi'nin en büyük isteğinin, ABD’deki hükümet değişikliğinin Washington’la iş birliğinde, özellikle son dönemlerdeki uzlaşılarda değişiklik meydana gelmemesi olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “ABD ile ilişkilerin stratejik ortaklığın, Doğu Akdeniz’deki güçlü ortak menfaatlerin kritik bileşeni haline geldiğini” belirterek, Rubio ile birlikte çalışmayı “sabırsızlıkla beklediğini” kaydetti.

Haravgi haberi “ABD Hava Kuvvetlerinden Grup Kıbrıs’a Geliyor… Ana Hedef, Yeni Altyapı Projeleriyle İlgili Teknik Bilgi ve Tavsiyeler Vermek” başlığıyla aktardı.

