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Geleceğe nefes olacak

LTB ve TED Koleji çevre bilincinin artırılması amacıyla 300 fidan dikti

Geleceğe nefes olacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji, kolej civarındaki bir bölgeye 300 fidan dikti.
Verilen bilgiye göre; daha yeşil bir Lefkoşa yaratmak ve çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TED Koleji’nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Mehmet Harmancı, öğrencilerle yaptığı sohbette yeşil bir çevrenin önemini anlattı, konuşmasında "Bu fidanlar sadece Lefkoşa'yı değil, geleceğimizi de yeşillendirecek. Şehrimizde her ağacın, her fidanın çok değerli olduğunu biliyoruz. Bugün burada, geleceğe nefes olacak bir adım attık. Çocuklarımızın doğayla kurduğu bu bağ, sürdürülebilir bir gelecek için en büyük umut kaynağımızdır" dedi.
 

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