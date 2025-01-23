Acı tablo ağlattı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde can kaybı 79’a çıkarken, yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’da Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı. “Canımız yandı, yüreğimiz yandı.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı. Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın faciasında yaşamını yitirenler için yurdun çeşitli kentlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi’nde Gültekin ailesine veda edildi.

Tüm aile aynı otelde tatil yapıyordu. Aileden 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gültekin ailesine veda için binlerce kişi cami avlusunda buluştu. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Canımız yandı, yüreğimiz yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

Faciada yaşamını yitiren Gültekin ailesi üyelerinden Zehra Gültekin’in AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner’in kızı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, “Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için buradayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun.” diye konuştu.

Erdoğan daha sonra cenazelerin toprağa verileceği mezarlığa geçti. Cumhurbaşkanı, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.

Çetiz ailesi toprağa verildi

Yangın faciasında tatil için Ankara'dan giden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, anne Habibe Çetiz'in çocukları Esat, Vedat, Sedat Çetiz hayatını kaybetti. Yangında can veren Ahmet Çetiz, Habibe Çetiz ile çocukları Sedat, Vedat ve Esad Çetiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine ailenin yakınları, sevenleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Eren Bağcı'ya veda

Ankara'daki bir diğer cenaze töreni Eren Bağcı için düzenlendi.

TED Ankara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Eren'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Eren Bağcı'nın yakınları üzüntü yaşadı.

Üniversite öğrencisi Eslem son yolculuğuna uğurlandı

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye götürüldü. Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yapılacak bir şey yoktu

Mardin’de de cenaze töreni vardı.

Yangında can veren 76 kişiden 24 yaşındaki hemşire Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, Artuklu ilçesi Toruntepe Mahallesi’ne götürüldü.

Ermanoğlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Dilara’nın babası Hasan Ermanoğlu, kızının yanan otelde hemşire olarak çalıştığını söyledi.

Acılı baba, genç Dilara’nın yaklaşık 35-40 gün önce çalışmaya başladığını belirterek, “Saat 04.00'de haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediyorlardı ama yapılacak bir şey yoktu.” diye konuştu.

Sarıtaş ailesi toprağa verildi

Tatil için gittikleri Bolu'daki yangına otelin 9. katında konakladıkları odada yakalanan Yılmaz Sarıtaş (51), kızı Nehir Sarıtaş (15) ve oğlu Doruk Sarıtaş (13) hayatını kaybetmişti. Yılmaz, Nehir ve Doruk, Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Gözyaşları sel oldu

Yangında yaşamını yitiren Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay da, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin (16) de çıkan yangında yaşamını yitirdi. Anne ve kızı için Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Ceren Yaman Doğan ve Lalin'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Lalin'in Bolu Fen Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz”

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu öğrenilirken, yangın esnasında eşini arayıp, "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği öğrenildi.