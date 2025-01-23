Yıl boyu sürecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), çocuklara müziği sevdirmek ve orkestrayı tanıtmak amacıyla yıllardır devam ettirdiği “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserlerini bu yıl da gerçekleştirmeye devam ediyor.

Verilen bilgiye göre; etkinlik takvimi kapsamında, 16 Ocak’ta TED Kuzey Kıbrıs Kolejine bağlı ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine, 17 Ocak’ta Yakın Doğu ilkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerine ve 18 Ocak Cumartesi günü de LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu’na yönelik eğitim konserleri gerçekleştirildi.

Eğitim konserlerinde sahnedeki müzik aletleri tanıtıldı ve klasik müzik konserleri hakkında çocukları eğitici bilgiler verildi. İkinci bölümde ise Lefkoşa Belediye Orkestrası, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser gerçekleştirdi.

“LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserleri, 2025 yılı boyunca Lefkoşa genelindeki okullarda ve sosyal merkezlerde devam edecek. Aileler ve okullar, detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için Lefkoşa Belediye Orkestrası ile iletişime geçebilir.

