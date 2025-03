Filo güçlendi

Gazimağusa Belediyesi, araç filosuna 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve bir adet çöp konteyneri dezenfekte ve yıkama aracı ekledi.

Açıklamaya göre, Belediye Meclisi’nde alınan kararın ardından ihale süreci tamamlanan sıkıştırmalı çöp kamyonu ve çöp konteyneri dezenfekte ve yıkama aracı alımı için Artesa Trd. Co Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Artesa Trd. Co. Ltd. Direktörü Şaban Emre imza koyarken, ihale süreci ile ilgilenen personeller de hazır bulundu.

6 ton temiz su, 4 ton kirli su haznesi bulunan konteynır yıkama aracı, kent genelinde belirli periyotlarla tüm konteynerleri yıkayıp dezenfekte edecek.

Yeni temizlik araçlarının hizmete girmesiyle birlikte, havaların ısınmaya başladığı bu dönemde kötü koku, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ve temizlik hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.