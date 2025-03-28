Pişman oldular

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde çalıştıkları mağazadan sattıkları kıyafetlere karşın aldıkları 855 Euro parayı çalan 22 yaşındaki Danish Hassan ve 24 yaşındaki Kemal Tunç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 7 yıl hapis öngören “müstahdem tarafından sirkat” yargılanan sanıklar, 6’şar ay hapse mahkum edildi. Sanıkların genç ve sabıkasız olmaları, suçlarını kabul etmeleri kararda etken oldu.

Kararda sanıkların işledikleri suçtan dolayı pişman oldukları belirtildi. Kararı okuyan yargıç, öncelikle olguları aktardı.

Yargıç; sanıkların 6 Kasım 2022 tarihleri arasında Surlariçi bölgesinde faaliyet konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş oldukları 855 Euro nakit parayı işyerinin kasasına yatırmayarak çaldıklarını söyledi.

Yargıç; sanıkların 11 Kasım 2022 tarihinde mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirtti. Yargıç, sanıkların işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini kaydetti.

Yargıç; sanıkların uzun süre çalıştıkları iş yerinde böyle bir suç işlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yargıç; “müstahdem tarafından sirkat” suçunun 7 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu, mahkeme faaliyet raporlarına göre oldukça yaygın olduğunu söyledi. Yargıç; sanıkların davalarını kabul ettiğini, genç ve sabıkasız olduklarını belirtti. Sanıkların pişmanlıklarını da dile getirdiklerini kaydeden yargıç; her iki sanığı 6’şar ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

