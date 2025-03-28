Üst düzey  katılım oldu

Dervişe ÇOBANCIK-Arda MERCAN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Bir Okul da Sen Yap" kampanyası kapsamında yapımı tamamlanan Değirmenlik İlkokulu yeni binası ve oyun parkı dün düzenlenen törenle açıldı.

Yeni bina ile okula dört modern sınıf, idari bölümler, öğretmenler odası ve geniş bir oyun parkı kazandırıldı. Tarihi okul binası da kapsamlı bir tadilat sürecinden geçirildi.

Bakanlık ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan yeni bina ve oyun parkının açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bazı bürokratlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, CTP Genel Başkanı Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ve Değirmenlik İlkokulu Müdürü nedime Karasel birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Karavezirler’e okul inşaatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Tören boyunca Değirmenlik İlkokulu öğrencileri, Halk Dansları, Zumba ve koro performansları sergiledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, eğitime yapılan yatırımların bölgenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu önemli projeyi geniş katılımla hayata geçirmenin mutluluğunu dile getirdi.

Karavezirler, okulda yapılan yenilikleri anlatarak, 1974 öncesi inşa edilen eski binanın yerine dört derslik, öğretmen odası ve idari ofislerin bulunduğu 576 metrekarelik modern bir yapı kazandırıldığını söyledi. Karavezirler, 2 bin 296 metrekarelik beton zemin üzerine oyun alanları, voleybol ve basketbol sahaları, istinat duvarları ve sentetik çim kaplamalı çok amaçlı bir alan oluşturulduğunu belirtti.

