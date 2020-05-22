Fitre 35 TL

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlıyor.

Bayram namazı Pazar günü, sabah saat 06.15’te kılınacak.Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış olacak.

Covid 19 nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma olmayacak, Merkezi Cezaevi’nde kapalı görüş yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 35 TL olarak belirledi.