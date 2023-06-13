Üretim ve satış

Gönyeli’de gerçekleştirilen Kök Sökme Operasyonu kapsamında yakalanan, yapılan soruşturma sonucu Lefke’de özel bir serada hintkeneviri yetiştirdikleri ortaya çıkan Sami Fehim Fehim ile Ahmed Merghani Sayed Ali hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, özel serada ele geçirilen uyuşturucu miktarının 4 kilo olduğu açıklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında seyreden SZ 470 plakalı mavi renk Mazda aracın şüphe üzerine durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis memuru, bu esnada Ahmed Merghani Sayed Ali ve Sami Fehim Fehim’in araçtan inerek kaçmaya başladığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların kaçmaya çalışırken yola poşet attıklarını ifade etti. Polis, zanlıların yakalandığını, yola attıkları poşetin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, poşette yapılan aramada 6 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, aynı gün Sami Fehim Fehim’in Yeşilırmak’ta bulunan ikametgahı ve çevresinde yapılan aramada evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde özel yapılmış sera belirlendiğini ifade etti. Polis, serada yapılan aramada boyları bir ile bir buçuk metre arasında değişen ve plastik saksılarda yetiştirilmiş 4 kiloya denk gelen 13 kök hintkeneviri, bir adet vantilatör ve 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, Ahmed Merghani Sayed’in ifadesinde Fehim’den 500 TL karşılığında uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.