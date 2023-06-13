Bak şu Koç’un yaptığına

Suna ERDEN

Girne’de misafir olarak gittiği evde, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 63 yaşındaki Seyfi Koç dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, ek tutuklama talep edildi.

Zanlının cep telefonunda birçok çocuğun fotoğraf ve videolarının belirlendiği, başka suçlar işlemiş olabileceği vurgulandı.

Polis memuru, Girne’de bir şahsın evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğunun kalçasına penisini sürterek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini, başkalarına karşı da benzer suçlar işlemiş olabileceğini açıkladı.

Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonun incelemesinin sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu ve beklenen tıbbi raporlar olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.