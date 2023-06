İkisi de hastanelik

Girne’de çıkan kavgada Dayanç Soyadlı ile Mehmet Can Korkmaz birbirini bıçakladı. Önce Dayanç Soyadlı’nın Korkmaz’a saldırdığı belirtildi. Yaralanan Korkmaz’ın da Dayanç Soyadlı’dan bıçağı alarak, karşı saldırıya geçtiği açıklandı.

Olayın ardından hastanelik olan her iki zanlı tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın, Soyadlı’nın Korkmaz’dan sigara istemesi, vermeyince bıçaklı saldırıya geçmesiyle gerçekleştiği iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 00.50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, Dayanç Soyadlı’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Mehmet Can Korkmaz’ı sağ şakak ve elinden yaraladığını belirtti. Polis, yaralanan Mehmet Can Korkmaz’ın Soyadlı’nın elindeki bıçağı aldığını ve onu kalça, sağ bacak kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını açıkladı. Polis memuru, olayın ardından Dayanç Soyadlı ile Mehmet Can Korkmaz’ın Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, yaralıların, Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındıklarını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Polis memuru, Korkmaz’ın olayda kullanılan bıçağı kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.