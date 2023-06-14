Bazı fonlarda gelirler arttı

Cumhuriyet Meclisinin dünkü birleşiminde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enflasyondan dolayı meydana gelen sıkışıklığın giderilmesine yönelik çalışmaları olduğunu belirtti. Hesaplar sunulurken ve gerçek değerler ortaya konulduğunda bir sıkıntı olmayacağını kaydeden Amcaoğlu, Türk Lirası kullanmanın avantajları olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, kurlarda oluşan farkların rakamlara bakıldığında bütçe yasasının en büyük kalemi gümrük, KDV ve fiyat istikrar fonu gibi gelirler arttığından Türk Lirası kullanımının avantajlı olduğunu vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, yüzde 34’lük bütçe noksanlığı olduğu bir ülkede reel sektörde önlemlerin alınması halinde bazı sektörlere teşviklerin artırılmasıyla pandemi döneminden çıkıldığını ve finansman eksiklikleri tamamlanarak o günlerden çıkıldığını kaydetti.

Belirli sektörlere prim desteği

Yeni yapılacak paketle belirli sektörlerde 10 kişiye kadar çalışanı bulunan işletmelere prim desteği verileceğini dile getiren Amcaoğlu, hayat pahalılığı ile alım gücünün yukarıya çıkarılacağını belirtti.

Alım gücünün artırılacağını kaydeden Amcaoğlu, yapılan bütçedeki mahalli gelir öngörüsüyle gelirlerin artması halinde bütçenin giderlerinin de düzenleneceğini kaydetti.

Dünyadaki ekonomik krize de değinin Amcaoğlu, ülkedeki ekonomik kriz konusunda ilgililerle konuşularak çareler üretildiğini belirtti.

Hükümetteyken neden yapmadınız?

Stabil para birimine geçişi savunan muhalefetin hükümetteyken bunu neden yapmadığını soran Amcaoğlu, kendilerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Amcaoğlu, “Bizim Türk Lirası ile yaşamakta bir sıkıntımız yok. Sorunları da, çarelerini de biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Barçın: Teslimiyet anlaşması

Genel kurulda daha sonra güncel konuşmalara geçildi ve ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı. "İktisadi ve Mali İşbirliği Teslimiyet Anlaşması" konulu konuşmasında dörtlü hükümet döneminde tecrübe edildiği için öneriler yaptıklarını dile getirdi.

Devrim Barçın, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili maddeyi okuyarak, birçok işletmede çalışan on binlerce emekçinin maaşları, özlük hakları, bayramlık ödenekleri ve kıdem tazminatlarının toplu iş sözleşmesiyle yönetilmesini eleştirdi.

İhtiyat Sandığı faizlerine ağır eleştiri

İhtiyat Sandığı yatırımlarında yüzde 20’nin hesaplara yatırılmasının sorunu çözmediğini ve mevcut likidin yüzde 35-40’ının harcandığını dile getiren Barçın, dövizde bir ayda yüzde 22 artış olmasından dolayı verilen yüzde 20’lik artışın eridiğini söyledi.

İhtiyat Sandığı primlerinin alıp yüzde 32 faize yatırıldığını, fakat kişilere yüzde 14 faiz verildiğini kaydeden Barçın, “Bu tefecilerde bile yoktur” dedi.

Taçoy, eleştirileri yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, İhtiyat Sandığı'nın iştirakçileri olduğunu ve bunların yatırımları olduğunu söyledi.

Biriken bir para olduğunu ve bunun sahibinin iştirakçiler olduğunu dile getiren Taçoy, yüzde 20’nin dağıtılmasından sonra paranın değerinin eridiğini ve paranın gerçek sahibine artışların verilmesi gerektiğini belirtti.

Son altı ayın ortalamasını alarak faizlerin verildiğine dikkat çeken Taçoy, buradaki yatırımları daha da büyütmenin yollarının ileriki günlerde yapılacak seminerle anlatılacağını kaydetti.