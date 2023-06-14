Çocuklardan anlamlı mesaj

Hasder Çocuk Kulübü, “18. Çocuk Şenliği” düzenledi.

Verilen bilgiye göre, merhum Özkan Gürler’in anısına düzenlenen şenlik, resim yapma etkinliği ile başladı. Hasder Çocuk Korosu’nun Kıbrıs şarkılarından oluşan dinletisinin yer aldığı şenlikte, sorumlular Ayşe İnönü Kayalı ve Hasan Abohorlu konuşma yaptı ardından konuk olarak katılan Lefkoşa Jimnastik Kulübü sporcuları gösterilerini sundu.

Şenlik, Papatyalar, Yaseminler ve Yıldızlar gruplarının halk dansları gösterileri ile devam etti. Gecenin sonunda tüm eğitmenler ve sorumlulara katılım belgeleri takdim edildi. Şenlik, tüm çocukların katılımıyla çevre sorunlarına ve doğanın korunmasına dikkat çeken final tablosuyla sona erdi.

Hasder Çocuk Kulübü, yaz tatilinin ardından yeni dönem çalışmalarına Eylül ayında başlayacak.