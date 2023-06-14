‘Tavrı değişmedi’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC’nin tanınması şartını ortaya koyması, Rumlarda hayal kırıklığı yarattı.

Politis gazetesi “Müzakerelerin Başlaması Daha da Uzak- Erdoğan Geldi ve Bilindik Sert Tezlerini Yineleyerek Ayrıldı- İlk Önce Tanınma ve Ardından Müzakereler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından dün KKTC’ye gerçekleştirdiği birkaç saatlik ziyaretinde, en azından kamuoyu önünde Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki sabit tezlerini ifade ettiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise “Yeniden Sert Bir Çizgi Çizdi- Erdoğan’ın İşgal Bölgelerinden Mesajı İki Devlet İçin Önce Tanınma, Sonra Müzakereler” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’den verdiği mesajın, iki devletli çözüm için önce egemenliğin tanınması, ardından da müzakereler yapılması şeklinde olduğunu iletti.

Haber Haravgi gazetesinde “Erdoğan: İlk Önce Tanınma ve Sonra Müzakereler- Tatar Eski Günlere Dönemeyiz Dedi- Dışişlerinden Tepki- Kıbrıslı Türk Gazeteciyi Cumhurbaşkanlığından Kovdular” başlıklarıyla yer buldu.

Alithia gazetesi de “Müzakere Etmemiz İçin Beni Tanı- Türkiye Yalnızca İki Devletle Müzakere Masasına Geri Dönecek” başlıklarıyla manşetinden yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakerelerin yeniden başlaması şartlarıyla ilgili ültimatom gönderdiklerini yazdı.