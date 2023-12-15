Gabriel tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine tutuklanan Gabriel Ajuga’nın aracında 90 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı “uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.Polis, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00’te alınan bilgide zanlının Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu sattığının öğrenildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının aynı gün saat 15.30’da Lefkoşa’da VR 544 plakalı araçla seyir haldeyken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlını aracında yapılan aramada 67 ayrı pakete sarılı toplam 90 gram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 20 bin 400 TL paranın ele geçirildiğini kaydetti.

Toplam 140 gram almış

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada foil kağıtları bulunduğunu anlattı.

Polis, sorgulanan zanlının uyuşturucu maddeyi 140 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve hintkenevirinin 56 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattığını ve elde ettiği paranın bir kısmını da kendisine uyuşturucuyu temin eden şahsa gönderdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.