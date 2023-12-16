Dimitriu’ya moral verdi

Brüksel’de Halk partisi liderler toplantısına katılan Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Mitsotakis’le görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Dimitriu’yu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair istikrarlı tezini ortaya koyduğunu aktardı.

Gazete görüşmede, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanması ışığında aynı zamanda büyük Avrupa konularının tamamıyla ilgili faaliyet koordinasyonunun kayda geçirildiğini de ifade etti.

Açıklamasında özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşme üzerinde duracağını belirten Dimitriu, Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmesinden, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair sağlam bir duruşa sahip olduğunu anladıklarını dile getirdi.

Dimitriu, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, hem Avrupa ailesini ilgilendiren büyük konular, hem de Sayın Erdoğan’ın niyetleriyle ilgili olarak ortak bir tempoda bulunduğunu da savundu.

“Bu niyetlerin hali hazırda stratejik tercihler olması durumunda bizi tamamen aynı fikirde bulurlar” ifadesini kullanan Dimitriu, bunun yakın gelecekte ortaya çıkacak ve kendilerinin doğru diplomatik icraatlarına bağlı olan bir şey olduğunu savundu.

Konuşmasında mülteci konusundan da söz eden ve DİSİ partisi olarak şekillendirdikleri önerilerini ortaya koyma fırsatı bulduklarını da dile getiren Dimitriu, özellikle Güney Kıbrıs gibi ilk giriş yeri olan ülkelerin desteklenmesi için tek bir Avrupa eylem planının gerekliliğine işaret etti.