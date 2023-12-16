Hepsi başarılı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi'nin 10 personelinin, soruşturma memuru olarak atanması için Polis Okulu'nda verilen kurs tamamlandı.

Açıklamaya göre, soruşturma memurları aldıkları kursta, bir soruşturmayı başlatıp dosyanın mahkemeye gitme aşamasından, görgü tanıklarını dinlemeye kadar geniş ve kapsamlı bir eğitimden geçirildiler.

Soruşturma memurları bundan böyle kesilecek cezaları ödemeyenler hakkında soruşturma başlatıp, dosya hazırlayarak savcılığa ve mahkemeye götürebilecek.