Tercihleri Chivas 18

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen içki hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Ege Mert Zor , Özhan Karapınar, Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çakıl Market isimli işletmeye müşteri olarak giren Ege Mert Zor’un içki reyonunda satışa sunulan Bin 475 TL değerindeki Chivas Regal “18 Years” marka viskiyi giymekte olduğu montunun iç kısmına saklayıp ödemeden çıkış yaparak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 05 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, kamera görüntülerinden Ege Mert Zor ve suçla bağlantılı Özhan Karapınar’a ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, iki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti.

Suçla bağlantılı iki kişi daha tespit edildi

Polis, yapılan soruşturma sonucu Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk'un suçla bağlantılarının tespit edildiğini belirtti. Polis, Alper Özkan’ın 6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti. Doğukan Can, aynı tarihte Salih Ayberk Mucuk'un Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı.

Polis, zanlı Mucuk’un ifadesinde evinde bulunan 14 şişe içkiden 4 tanesini zanlı Zor’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, marketlerin stok sayımı yaptığını, ayrıca işletmecilerin ifadelerinin alındığını belirtti.

Okmar’a da girmişler

Polis, Okmar ve Okmar 1 marketlere ait kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlı Zor’un 20 dakika arayla iki markete 4 kez girip, içki çaldığının görüldüğünü belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlı Zor’un 30 Ekim 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye geldiğini, 30 Kasım’da vize süresinin olduğunu, böylelikle yasal statüsünün sonlandığını kaydetti. Polis memuru, zanlı Zor’un davaları görülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis memuru, Özhan Karapınar, Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk’un ise ülkede öğrenci statüsünde bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, Özhan Karapınar, Alper Özkan ve Salih Ayberk Mucuk’un 20 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Zanlı Zor ise tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.