Öğrenciler bilgilendirildi

Başbakan Ünal Üstel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ile Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Temsilcisi Eren Öğ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, narkotik eğitimi vermek için adamıza gelen Narko Rehber Eğitimcilerini ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon üyelerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile ülkeye öğrencileri uyuşturucu hakkında bilgilendirmek üzere gelen tüm görevlilere teşekkür eden Başbakan Üstel, “Uyuşturucu maalesef çağımızın en büyük sorunudur. Uyuşturucu tacirleri, özellikle Güney Kara Sınır kapılarını kullanarak bilinçli şekilde gençlerimizi zehirlemek için ülkemize uyuşturucu sokmaktadır. Bu nedenle, gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemlidir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede gerek polis teşkilatının, gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın büyük bir gayret içerisinde olduklarına işaret eden Başbakan Üstel, bu yıl diğer yıllara oranla daha fazla operasyonlar yapıldığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Öğ: Yedi günlük eğitim

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Temsilcisi Eren Öğ ise Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde üniversite öğrencilerine eğitim verdiklerini belirterek, şimdilik beş üniversite ile yedi günlük bir eğitim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğ, eğitim sonunda bin üniversite öğrencisine uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Üretime katkı sürecek

Başbakan Ünal Üstel, üreticiye ve üretimin artırılmasına katkılarının süreceğini belirtti.

Açıklamaya göre Başbakan Üstel, 12-18 Aralık Yerli Üretim Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Üstel: Üretmeyen toplumlar, yok olmaya mahkumdur

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, ülke üretimine önemli katkıları bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulunu kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıbrıs Türk toplumunun üretimin değerini iyi bildiğini vurgulayan Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, üretimdeki ısrarlı tutumu ile yok olmaktan kurtulmuştur. Çünkü üretmeyen toplumlar, yok olmaya mahkumdur” dedi.

Kamacıoğlu: Farkındalık artırıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da bu yıl Yerli Üretim Haftası nedeniyle birçok yere ziyaret gerçekleştirerek, farkındalığı artırmak ve bu haftanın önemini anlatmak istediklerini dile getirdi.