2 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine tutuklanan Gabriel Ajuga dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat Ozan Özder aktardı.

Polis, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00’te alınan bilgide zanlının Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu sattığının öğrenildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının aynı gün saat 15.30’da Lefkoşa’da VR 544 plakalı araçla seyir haldeyken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlını aracında yapılan aramada 67 ayrı pakete sarılı toplam 90 gram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 20 bin 400 TL paranın ele geçirildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada foil kağıtları bulunduğunu anlattı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Polis, sorgulanan zanlının uyuşturucu maddeyi 30 Kasım 2023 tarihinde 140 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve hintkenevirinin 56 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattığını ve elde ettiği paranın bir kısmını da kendisine uyuşturucuyu temin eden şahsa gönderdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının bağlantılarının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.