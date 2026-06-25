Garantörlük kaldırılamaz

Başbakan Ünal Üstel, devlet, toprak, egemenlik ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarının, çıkarlarının ve geleceğinin kararlılıkla korunmaya devam edileceğini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti.

Son günlerde Rum basınında yer alan “Birleşmiş Milletler Kıbrıs konusunda yeni bir çözüm modeli üzerinde çalışıyor” yönündeki iddialara da değinen Üstel, doğruluğu teyit edilmemiş haberler üzerinden değerlendirme yapmayı doğru bulmadığını ancak ortaya atılan bazı senaryoların Kıbrıs Türk halkının egemenliği, güvenliği ve geleceği açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olmasına rağmen silah zoruyla devlet yönetiminden dışlandığını ve uzun yıllar izolasyon altında varoluş mücadelesi verdiğini hatırlatan Üstel, bu süreçte devletin, özgürlüğün ve güvenliğin büyük fedakârlıklarla kazanıldığını ifade etti.

Taviz vermeyiz

Üstel, herhangi bir çözüm modeli adı altında toprak tavizi verilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiilî garantörlüğünün ortadan kaldırılmasının veya Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini zayıflatacak herhangi bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pozisyonunun net olduğunu belirten Üstel, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunun bir devlet politikası olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içerisinde yürütüldüğünü ve ilgili kurumların kararlarıyla desteklendiğini söyledi.

Mülkiyet konusuna da değinen Üstel, bu sorunun çözümünün toprak tavizleriyle değil, uluslararası hukuk çerçevesinde takas, tazminat ve mevcut kullanıcıların haklarını koruyan mekanizmalarla mümkün olabileceğini ifade etti.

