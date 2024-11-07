Girne’de gerçekleştirilen “Gaymak Operasyonu” kapsamında bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain geçirildi. Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre temin edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 5 Kasım 2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Gaymak Operasyonu sonucu, şüpheli olarak görülen U.B.’nin üzerinde ve aracından yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4.000 Sterlin, 570 Euro, 2 bin 453 ABD Doları ve 7 bin 500 TL cinsi nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre temin edildi.

