Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gece Avı Operasyonu” kapsamında, polis ekipleri 112 gram hintkeneviri, kokain, 2 adet tabanca, şarjörler, 16 adet canlı mermi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirdi. Operasyonda Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin tutuklanarak, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verildi. Silahların balistik incelemeye, uyuşturucu maddelerin ise analize gönderileceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 9 Ağustos 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen RY 628 plakalı aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi.

Polis; bu esnada aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis; kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek, sürücü Durmuş Özder Gökay ve yolcu olan Mustafa Behattin'in huzurunda arama yapıldığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada; 54 bin TL, 4170 Euro, bin 950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

İki adet silah, mermi, hassas terazi

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; 10 Ağustos tarihinde zanlı Behattin'in Yenişehir’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada; yatak odasında bir adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazan tabanca ve şarjörü aynı yerde bir adet 7,65 mm çapında üzerinde “Walther” yazılı tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde protein kutusunda 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, aynı gün Durmuş Özder Gökay'ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Uyuşturucu güneyden

Polis memuru; zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini söyledi.

Polis, ayrıca emare olarak alınan silahların da balistik incelemeye gönderileceğini; aranan şahıs ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.