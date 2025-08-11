Yaralanan olmadı

Girne- Çatalköy ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç, yol kenarındaki taş bariyere çarptı.

Gümüş renkli aracın ön kısmında ciddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle bariyer yerinden söküldü. Olay yerine gelen vatandaşlar sürücüye yardım etti. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan Gönyeli’de, İbrahim Kaya Dikkaya (E-51), yönetimindeki LN 946 plakalı araçla seyrettiği sırada, öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çıkış yaparak, önünü tıkadığı Hüsnü Gürboylu (E-75) yönetimindeki LG 550 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle

