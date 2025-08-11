4 çocuk babasıydı

Gaziköy’de iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 73 yaşındaki Salim Erdegör hayatını kaybetti; bir çocuk, 3 kişi yaralandı.

Çatalköy sakini, evli ve 4 çocuk babası Erdegör’ün vefatı sevenlerini üzdü. Salim Erdegör'ün bugün Çatalköy’de toprağa verileceği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; kaza 9 Ağustos 2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Ercan - Gaziköy ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Erdegör yönetimindeki KJ 851 plakalı araç, Ercan istikametine seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Hasan Karşılı (31) yönetimindeki LF 762 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Erdegör, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Karşılı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Neşe Karşılı (29) ve Laren Karşılı (2) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nal-bantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Trafik kazasının meydana geldiği güzergâhta incele-meler devam ederken, kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Toprağa verilecek

Bu arada Salim Erdegör'ün cenazesi bugün Çatalköy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak ce-naze namazının ardından Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

