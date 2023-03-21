Geçen 50 yıl sorgulanmalı

Serdar ŞENGÜL

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ilk risk analiz raporlarının ardından kamu binaları ve okullarda ileri tetkik ve projelendirme aşamasına bugün geçileceğini belirtirken, özellikle Lefkoşa Devlet Hastanesi konusunda acil önlem çağrısı yaptı. Yağcıoğlu “Hastanemiz çok eski ve yorgun durumda” dedi.

Okullarla ilgili her proje için bir aylık zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Yağcıoğlu “Çadırda eğitim yerine bizim önerimiz prefabrik konteyner yapılar ve üniversitelerin boş salonlarında eğitime devam edilmesidir” dedi. Yağcıoğlu, gerçeklerin konuşulması gerektiğini ve son 50 yılda nelerin yapılıp, yapılmadığına bakılması gerektiğini söyledi.

Yağcıoğlu Diyalog’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı, bizden ileri tetkik raporu istedi. Bakanlık risk sıralamasının ardından öncelikli rapor için bize talepte bulundu bizler de ileri tetkik raporu için çeşitli teçhizatlarımızla kolon ve betonarme yapılara röntgen uygulayacağız içerisindeki demirlerin kalitesini ölçeceğiz. Daha sonra performans analizi için alacağımız beton örneklerine laboratuvarlarda test yapıp, similasyon uygulayacağız. Bu raporların bütünü ile sonuca ulaşacağız; eğer sonuçlar istediğimiz gibi değilse ya güçlendirme opsiyonlarını devreye sokacağız ya da yıkım kararı alacağız. Ama siyasi otorite bize ‘yıkılmasın biz güçlendirme üzerinden yürüyeceğiz’ derlerse biz bilim insanları olarak gerekli çalışmayı başlatır ve güçlendiririz.”

Eski okullar miadını doldurdu

Birçok okul binasının ömrünün dolduğunu ifade eden Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda yeni bir okul yapmak ortalama 7-8 ay kadar sürüyor. Metrekare ve projenin büyüklüğüne göre de değişiklik gösterir. Şu anda performans ölçümleri için de her okul ve yapılar için bir aylık süreye de ihtiyacımız var. Şunu belirtmek isterim ki eski okul yapılarında çoğu okulun malzeme ömrü de dolmuş durumdadır. Üstelik şu anda deprem yönetmeliğine göre uyarlanmış kurallarla eski okullarda muhakkak bir değişime gidileceği aşikardır.”

Lefkoşa Hastanesi’ne korozyona uğradı

Hastanelerin risk analizleri raporuna da değinen İMO Başkanı Yağcıoğlu, özellikle Lefkoşa Devlet Hastanesinin durumunun acil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi için de tespitlerimiz var. Gazimağusa Devlet hastanesinde küçük çapta sıkıntılar mevcut ve onlar giderilebilir, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gelince çok eski ve yorgun bir bina. Hastanenin korozyonu oldukça yüksek çünkü Lefkoşa Devlet Hastanesi birkaç defa sele maruz kaldı o yüzden acil bir şekilde hastaneye müdahale edilmesi gerekir.”

Elimizi taşın altına koyduk

Yağcıoğlu “ Şu anda İMO olarak gönüllü olarak bu hizmetleri veriyoruz, elimizi taşın altına koyduk diyebilirim. Devletten maddi bir beklenti içinde olmadan gönüllü arkadaşlarımız ile bu işlerimizi yürütüyoruz. Hükümet yetkilileri yaptığımız bu araştırmalar için bir bütçe çıkarmamızı talep etti ancak biz minimum düzeyde şu anda hizmet veriyoruz” dedi. Yağcıoğlu, “Çadırda eğitim konusunda da bizim önerimiz prefabrik konteyner yapılar ve üniversitelerin boş salonlarıdır. Okul aile birliklerinin aldığı çadırda eğitim kararları da var ancak bu onların tercihi. Şu an gerçekleri konuşmamız, 50 yıldır ne yapıp ne yapmadıklarımıza bakmamız gerekiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 10:41