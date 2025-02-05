İhraç edilecekler

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Kamerun uyruklu Prince Chibuzor Akaolisa ile Franklin Ledoux Tchakoute, önceki gece Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, 3 şubat 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Göçmenköy bölgesinde bir ekip tarafından Prince Chibuzor Akaolisa'nın yapılan muhaceret kontrolünde 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 139 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Franklin Ledoux Tchakoute'nun ise saat 21.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 432 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise en kısa sürede ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

