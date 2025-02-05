Girne’de faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan İlke Çağış, 2021-2025 yılları arasında bir müşterinin vadeli mevduat hesabından 216 bin 684 Sterlin parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün ek süre temin edildi.
Zanlının söz konusu parayı başka müşterilerin hesaplarına aktarıp daha sonra o hesaplardan çekerek tasarrufuna geçirdiği açıklandı.
Şikayet üzerine önceki gün tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığı, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğu belirtildi.
Mahkemeden alınan 3 günlük ek sürede zanlının başka hesaplardan da para çalıp çalmadığının araştırılacağı kaydedildi.
Bir skandal daha
Banka müdürü, bir şahsın vadeli hesabında bulunan 216 bin Sterlini çalmakla suçlanıyor
Girne’de faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan İlke Çağış, 2021-2025 yılları arasında bir müşterinin vadeli mevduat hesabından 216 bin 684 Sterlin parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün ek süre temin edildi.
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