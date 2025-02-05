Bir skandal daha

Girne’de faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan İlke Çağış, 2021-2025 yılları arasında bir müşterinin vadeli mevduat hesabından 216 bin 684 Sterlin parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün ek süre temin edildi.

Zanlının söz konusu parayı başka müşterilerin hesaplarına aktarıp daha sonra o hesaplardan çekerek tasarrufuna geçirdiği açıklandı.

Şikayet üzerine önceki gün tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığı, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğu belirtildi.

Mahkemeden alınan 3 günlük ek sürede zanlının başka hesaplardan da para çalıp çalmadığının araştırılacağı kaydedildi.

