Hikmet unhappy

Lefkoşa’daki bir otelin SPA bölümünde kendisine masaj yapan kadına ‘Happy ending’ (mutlu son) hayaliyle cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Hikmet Güney, hakkındaki dava karara bağlandı.

Bir haftalık tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta cinsel taciz suçundan tutuklanarak, 19 Ocak 2025 tarihinde cezaevine gönderilen sanık, 2 yıl hapis öngören suçtan 25 gün hapse mahkum edildi.

Böylelikle 16 gündür tutuklu yargılanmayı bekleyen sanık, cezasını peşin çekmiş oldu.

Kararı okuyan yargıç, olayın 16 Ocak saat 16.50 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın kendisine masaj yapan terapist kadına cinsel organını göstererek, cinsel taciz suçunu işlediğini belirtti.

Kaza mahkemesi yargıcı, sanığın aynı gün saat 17.45 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havalimanında tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın ardından sanığın yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden yargıç, 15-20 günden beri tutuklu beklediğini söyledi.

Cinsel nitelikli suçların gün geçtikte yaygınlaştığına değinen yargıç, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, sanığın masaj salonunda söz konusu suçları işlediğini ifade ederek, davasını kabul ettiğini belirtti. Yargıç, 15-20 günden beri davasını tutuklu bekleyen sanığa kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüğünü ve 25 gün hapse mahkûm ettiğini açıkladı.

