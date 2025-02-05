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Koral tedavi altında

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Koral tedavi altında
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Koral Senova yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa  Kuzey Çevre Yolu’nun birinci kilometresinde meydana geldi.
Kazada, Mohammad Mostafa Kamal (E-30), yönetimindeki UN 573 plakalı salon araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğuya doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kavşaktaki trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Korcan Senova (E-47) yönetimindeki NB 360 plakalı  aracın arka kısmına çaptı.
Kazada yaralanan NB 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Koral Senova’nın (E-8) tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.
 

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