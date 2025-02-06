ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı.

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri Ortadoğu, Avrupa ve ötesinde büyük tepki çekti. Beyaz Saray önünde toplanan öfkeli kalabalık, "Filistin satılık değil" uyarısında bulundu. Hamas ise Trump'ın Gazze hayalini "saçma ve gülünç" olarak niteleyerek bölgedeki gerilimin fitilini ateşleyebileceğini vurguladı.

Yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a ziyaretini protesto etmek ve Trump yönetimini İsrail'e silah tedarikini durdurmaya çağırmak için Washington'da toplandı. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirmekle ilgili sözlerinin "gülünç ve saçma" olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Ebu Zuhri, “Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir.” dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmayan bir açıklama yayınladı.

Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez." açıklamasında bulundu.

